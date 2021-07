Nach Hochwasser und Ferienhalbzeit : ADAC rechnet mit vollen Autobahnen in Bonn und der Region

ADAC rechnet mit vollen Autobahnen in Bonn und der Region

Bonn/Region Der ADAC rechnet nach dem Hochwasser und der Ferienhalbzeit mit vollen Autobahnen in Bonn und der Region. Autofahrer sollen sich entsprechend vorbereiten.

Wegen der Hochwasserkatastrophe und der Halbzeit der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen rechnet der ADAC am Wochenende mit vollen Autobahnen. Im Rheinland sind etwa 90 Kilometer Autobahn von Flutschäden betroffen, darunter die A1 und A61. Auf den alternativen Strecken über die A4, A555 und A565 zwischen Bonn und Köln müsse mit Staus und erhöhtem Verkehrsaufkommen gerechnet werden, teilte der ADAC am Freitag mit.