Bonner Hauptbahnhof : 20-Jähriger zeigt Raub an und wird selbst deswegen festgenommen

20-Jähriger zeigt Raub an und wird selbst deswegen festgenommen

Bei der Bonner Bundespolizei wurde am Montag ein Raub angezeigt - vom Räuber selbst. (Symbolfoto) Foto: dpa/Daniel Karmann

Bonn Ein 20-Jähriger hat am Bonner Hauptbahnhof einen Raub bei der Bundespolizei angezeigt. Nach kurzer Zeit stellte sich heraus: Er selbst wird wegen eben diesem Raub gesucht.

Ein 20-jähriger Mann hat am Montagabend am Bonner Hauptbahnhof bei der Bundespolizei eine Anzeige erstattet, weil er selbst beraubt worden sei. Er behauptete zudem, die Polizei Bonn habe am Vortag bereits die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen. Daher kontaktierte die Bundespolizei laut eigenen Angaben die Bonner Polizei.