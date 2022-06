Bonner Nahverkehrsplanung : Nicht alle Lead-City-Maßnahmen werden fortgesetzt

Bonn Die Ratskoalition beschließt Investitionen von acht Millionen Euro in den öffentlichen Nahverkehr. Dass sie dabei hinter den Vorschlägen der Verwaltung zurückbleibt, kritisiert die CDU-Fraktion.

Die meisten, aber nicht alle Maßnahmen aus dem Bundesprojekt Lead-City zur Verbesserung des Nahverkehrs in Bonn und dem Umland werden zum Fahrplanwechsel in diesem Jahr fortgesetzt. Der Stadtrat hat am Donnerstagabend einen Änderungsantrag der Koalition von Grünen, SPD, Linken und Volt beschlossen, der sich vom Verwaltungsvorschlag abhob.

Taktverdichtung an Sonntagen setzt zwei Stunden später ein

Im Gegenzug für diese Einsparungen hat die Ratskoalition beschlossen, mit dem Fahrplanwechsel auf dem Beueler Ast der Straßenbahnlinie 62 montags bis samstags einen 15-Minuten-Takt in den Abendstunden einzuführen statt einen 30-Minuten-Takt wie bisher. Das bedeutet Zusatzkosten von 400.000 Euro. Die verkehrspolitischen Sprecher der Koalitionsfraktionen teilten vor der Abstimmung in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit, sie sähen in der höheren Taktung für insgesamt 40 Bus- und Bahnlinien in Verbindung mit geplanten Umweltspuren auf Hermann-Wandersleb-Ring und Oxfordstraße „einen großen Schritt in Richtung Verkehrswende“.