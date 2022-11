GA gelistet : Hier kann man in Bonn und der Region Feste feiern

Neben dem Wintergarten bietet das Herrenhaus Buchholz auch einen Außenbereich. Foto: Veranstalter

Bonn/Region Ob eine Hochzeit, der Geburtstag oder eine Familienfeier - viele Anlässe laden zu einer schönen Feier ein. Wir geben einen Überblick über schöne Eventlocations in Bonn und der Region.

Die perfekte Location für eine Veranstaltung zu finden kann Probleme mit sich bringen. Wo soll die Feier stattfinden? Wie viele Personen können eingeladen werden? In Bonn und der Region finden sich Möglichkeiten für die unterschiedlichsten Anlässe. An diesen Orten kann die Idee für ein Event umgesetzt werden.

Plan B in Bonn

In dem ehemaligen Club "Plan B" mitten in Bonn findet sich eine Bar, Lounge und eine Tanzfläche. Dabei ist die Clubatmosphäre geblieben. In der Miet- und Eventlocation kann ein Bankett für 70 Personen oder eine Party für bis zu 250 Gäste stattfinden. Dazu gibt es auf Wunsch hausgemachte Drinks des Service-Personals. Der Caterer ist frei wählbar, wobei Veranstalter Thomas Hoffman auch ein eigenes Catering anbietet. Das Motto lautet "geht nicht - gibt's nicht" und so werden persönliche Anliegen in die Planung eingearbeitet.

Adresse: Theaterstraße 22, 53111 Bonn

Neben einem Bankett kann auch eine Party mit bis zu 250 Gästen im Plan B stattfinden.

Dachgarten der Bundeskunsthalle in Bonn

Nicht nur für Ausstellungen bietet der Dachgarten einen außergewöhnlichen Ort. Neben den drei Türmen auf der Bundeskunsthalle in Bonn lassen sich auch nichtöffentliche Veranstaltungen mit Ausblick genießen. Was für wie viele Gäste gebucht werden kann, kommt auf die aktuellen Aufbauten und Ausstellungen an.

Adresse: Helmut-Kohl-Allee 4, 53113 Bonn

Die raketenähnlichen Lichtkegel auf dem Dach der Bundeskunsthalle in Bonn. Foto: Thomas Kliemann

Godesburg in Bad Godesberg

Vor über 800 Jahren wurde die Godesburg in Bad Godesberg gebaut. Heute dient sie unter anderem als Restaurant und Eventlocation. In verschieden großen Räumlichkeiten können Firmenfeiern, Geburtstage und Hochzeiten für 50 bis 500 Personen veranstaltet werden. Außerdem kann zwischen Buffets und Menüs gewählt werden. Wer sich fit genug fühlt und die Stufen der Godesburg erklimmt, den erwartet oben eine atemberaubende Aussicht auf Bonn.

Adresse: Auf dem Godesberg 5, 53177 Bonn

Blick von oben auf die Godesburg: Der Turm ist rund 800 Jahre alt. Die Flachdächer sind entstanden, als Architekt Gottfried Böhm 1959 Hotel und Restaurant in die Ruine baute. Foto: Jürgen Bruder

Herzblut in Bad Honnef

Eigentlich ist das Herzblut ein Mode-, Möbel- und Lifestylegeschäft. Doch die Brüder Gilbert und Guido Köhne bieten ihren Besuchern seit fünf Jahren auch einen Raum für Veranstaltungen mit Wohnzimmer-Atmosphäre. "Wir richten unsere Räumlichkeiten dann den Kundenwünschen entsprechend ein", so Gilbert Köhne. Der Caterer kann selbst gewählt werden und in einer Küche können die Gäste auch vor Ort kochen. Es sind Events mit bis zu 100 Sitz- sowie weiteren 150 Stehplätzen möglich.

Adresse: Hauptstraße 102b, 53604 Bad Honnef

In dem Lifestylegeschäft kann auch gefeiert werden. Foto: Veranstalter

Kameha Grand Bonn

Das Bonner Kameha Grand kann mehr als nur Hotel: In den luxuriösen Räumlichkeiten direkt am Rheinufer können auch Events und Tagungen veranstaltet werden. Hier finden je nach Möglichkeit 400 bis 2150 Personen Platz. Ob Konferenz oder Geburtstagsfeier - das Kameha ist flexibel nutzbar.

Adresse: Am Bonner Bogen 1, 53227 Bonn

Das Kameha Grand bietet seinen Gästen genug Platz. Foto: Kameha Grand Bonn

Steigenberger Grandhotel & Spa Petersberg

Im Steigenberger Hotel auf dem Petersberg gibt es Tagungsangebote, die speziell auf die Bedürfnisse von Geschäftskunden zugeschnitten sind. Für Events im kleinen und großen Kreis bis zu 800 Personen gibt es ebenfalls Räumlichkeiten. Beispiele sind die einzigartige Rotunde oder der Ballsaal. Laut dem Steigenberger sind alle Konferenzräume mit modernster Präsentationstechnik ausgestattet und bieten Zugang zu Freiluftterassen mit Blick über den Rhein.

Adresse: Petersberg, 53639 Königswinter

Ordenssaal in Bonn

Die königliche Location mitten in Bonn bietet Platz für bis zu 200 Personen. Im Ordenssaal gibt es nicht nur ein nachhaltiges Catering, sondern auch eine fest installierte Bühne, die in das Event mit eingebaut werden kann. Die Einrichtung ist flexibel und es kann zwischen der Art des Events gewählt werden.

Adresse: Kaiser-Karl-Ring 24, 53111 Bonn

Nicht nur Hochzeiten können in Alfter gefeiert werden. Foto: Herrenhaus Buchholz

Herrenhaus Buchholz in Alfter

Vor einigen Jahren wurde die Eventlocation renoviert und bringt nun bis zu 150 Personen unter. Das Herrenhaus Buchholz in Alfter bietet ein hauseigenes Catering, eine gute technische Ausstattung und Übernachtungsmöglichkeiten in der Umgebung.

Adresse: Buchholzweg 1, 53347 Alfter

Einer der Räumlichkeiten, die in der alten Tuchfabrik gebucht werden können. Foto: Veranstalter

Alte Tuchfabrik in Euskirchen

In der mehr als 100 Jahre alten Tuchfabrik in Euskirchen kann man auf insgesamt 4500 Quadratmetern in diversen Räumen und separaten Lofts mit 50 oder auch 1000 Gästen feiern. Statt dem klassischen Buffet ist hier Live-Cooking angesagt. Die Räumlichkeiten mischen alten Bestand mit moderner Innenachitektur. Der Veranstalter Lemonpie vertritt auch Eventlocations in Köln und im Ruhrgebiet.

Adresse: Josef-Ruhr-Straße 30, 53879 Euskirchen

Das Kochatelier in Bonn

Die Veranstalter des Kochateliers legen neben gutem Essen viel Wert auf Unterhaltung. So wird mit den Gästen selbst gekocht. An drei großen Aktivküchen kann sich mit Freunden, Familie oder den Arbeitskollegen kreativ ausgelebt werden. Gemeinsames Kochen soll das Team-Gefühl stärken. Auf 700 Quadratmetern finden sich neben dem Kochstudio auch ein Konferenzraum sowie ein Billardtisch im Lounge-und Barbereich.

Adresse: Friesdorfer Straße 140, 53173 Bonn

Wie ein Schloss ist die Villa von der Heydt ausgestattet, auch „Stella Rheni“ genannt. Sie wird für Events vermietet. Foto: Cornelia Lietz

Stella Rheni in Bad Godesberg

Die Stella Rheni in Bad Godesberg war Ende des 19. Jahrhunderts die Sommerresidenz der angesehenen Familie von der Heydt. Heute dient sie als Eventlocation für Hochzeiten, Tagungen oder persönliche Feiern mit bis zu 200 Gästen. Der Charme einer Residenz ist über die Jahre allerdings nicht verloren gegangen. Auf verzierten Böden neben Säulen aus Marmor lässt sich jedes Event angemessen zelebrieren. 14 verschiedene Räumlichkeiten können flexibel eingerichtet werden und dank einer Außenanlage werden auch Veranstaltungen im Grünen angeboten.

Adresse: Elisabethstr. 18, 53177 Bonn

Die beleuchtete Stella Rheni als Eventlocation in Bonn. Foto: Stella Rheni/Michael Roehrig

Rheinhotel Dreesen

„Das weisse Haus am Rhein“ bietet nicht nur traumhafte Hotelzimmer, sondern auch Räume für jeden Anlass. Im Rheinhotel Dreesen können Hochzeiten, Tagungen und andere Partys und Veranstaltungen gefeiert werden. Auf Wunsch beraten die Mitarbeiter gerne in Sachen Gastronomie, Deko, Technik und Musik.

Adresse: Rheinstraße 45-49, 53179 Bonn

Villa Leonhart

Auf zwei stilvoll designten Tagungs- und Veranstaltungs-Etagen verfügt die Villa Leonhart über 12 individuell gestaltete Räume. Einzelne Räume oder sogar die gesamte Ville Leonhart sind für geschäftliche und private Veranstaltungen jeder Art zu mieten. Weitere Infos zu Besonderheiten der Eventlocation bietet die Website.

Adresse: Hauptstraße 330, 53639 Königswinter

In Bonn und der Region gibt es eine Vielzahl an Locations für Partys und Events, die wir in der Gänze kaum abbilden können. Es handelt sich hierbei um eine Auflistung, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich ebenfalls nicht um eine Rangfolge. Die Reihenfolge ist willkürlich. Kennen Sie eine gute Location für Events mit und ohne Catering? Schicken Sie uns eine Email an online@ga.de.

(ga)