Veltins-Arena in Gelsenkirchen : Gewinnen Sie Tickets für das Konzert von Ed Sheeran

Bonn Im Rahmen seiner aktuellen Tour gibt der englische Weltstar Ed Sheeran im Juli auch Konzerte in der Veltins Arena in Gelsenkirchen. Für eines der Konzerte können Sie bei uns Tickets gewinnen.

Seit April tourt der englische Weltstar Ed Sheeran mit seiner aktuellen „The Mathematics Tour“ durch Stadien in ganz Europa. Im Juli ist er für drei Konzerte in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen zu Gast. Für die drei aufeinander folgenden Stadionshows wurden bereits mehr als 165.000 Tickets verkauft. Der General-Anzeiger verlost zusammen mit dem Konzertveranstalter Dirk Becker Entertainment 5x2 Tickets für das Konzert am Samstag, 9. Juli. Das Konzert startet um 19 Uhr, das Vorprogramm bereits um 18 Uhr. Main Support ist die britische Singer-Singwriterin Maisie Peters.

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, schicken Sie uns bitte eine Mail an online@ga.de und dem Betreff „Gewinnspiel Ed Sheeran“. Bitte geben Sie in der Mail Ihren vollständigen Namen und Ihre Adresse an. Die Gewinner werden von uns per Mail benachrichtigt, die Tickets liegen am Konzerttag vor Ort an der Veltins-Arena in Gelsenkirchen zur Abholung bereit. Dafür ist das Vorzeigen eines Personalausweises nötig. Das Gewinnspiel endet am Dienstag, 5. Juli, um 15 Uhr.