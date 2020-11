21-Jähriger klaut in Kaufhaus : Polizeihund hält flüchtigen Dieb mit Biss in Po auf

Polizeihund hält flüchtigen Dieb mit Biss in Po auf

21-Jähriger klaut in Kaufhaus

Der Essener Polizeihund „Teddy“ hat einen flüchtigen Dieb in den Po gebissen und ihn damit aufgehalten. Der 21-Jährige soll zuvor Waren im Wert von mehreren hundert Euro in einem Kaufhaus gestohlen und damit durch die Essener Innenstadt gerannt sein, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.