Polizei bittet um Hinweise : Mann stiehlt Kreditkarte und bereichert sich an mehreren Automaten

Symbolbild. Foto: DPA

Hennef Ein Dieb hat in Hennef eine Kreditkarte gestohlen und damit an mehreren Geldautomaten Geld abgehoben. Nun sucht die Polizei mit einem Fandungsbild nach dem Täter und bittet um Hinweise. Der Mann hatte an Automaten in Hennef, Siegburg und Troisdorf zugeschlagen.



In der Zeit zwischen dem 1. September 2019 und dem 11. Oktober 2019 wurden einem 20-jährigen Hennefer eine Kreditkarte samt der zugehörigen Geheimzahl aus der Hauspost gestohlen.

Daraufhin hob ein Unbekannter im Zeitraum vom 27. September 2020 bis zum 1. Februar 2020 1510 Euro ab. Der Gesuchte bereicherte sich an mehreren Geldautomaten der Kreissparkasse sowie der Postbank in Hennef, Siegburg und Troisdorf. Bisher blieben die Ermittlungen ohne Erfolg.

Auf richterlichen Beschluss wird daher jetzt mit einem Foto nach dem Täter gefahndet. Die Aufnahmen entstanden durch eine Überwachungskamera an einer Bank.

Wer Angaben zur gesuchten Person machen kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 02241-5413521 zu melden.

(ga)