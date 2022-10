Benefizaktion : Kessler-Zwillinge versteigern Bühnenoutfits für Flutopfer im Ahrtal

Weinfest in Mayschoß : Lillian Schmitt trägt die Krone in Mayschoß Die neue Mayschosser Weinkönigin heißt Lillian Schmitt. Gemeinsam mit ihren Weinprinzessinnen wird sie ein Jahr lang den Weinort und seinen Rebensaft repräsentieren. Am Samstag eröffnete das Trio das Mayschosser Winzerfest.