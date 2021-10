Griechische Insel : Starkes Erdbeben erschüttert Kreta

Athen Ein starkes Erdbeben hat die griechische Insel Kreta erschüttert. Das Geodynamische Institut in Athen gab die vorläufige Stärke mit 6,3 an. Verletzte oder größere Schäden gab es offenbar nicht.

Das Beben habe sich um am Dienstag um 12.24 Uhr (Ortszeit) vor der Ostküste der Insel ereignet und sei noch weiter östlich auf Inseln wie Karpathos und Kassos sowie bis zu 500 Kilometer entfernt in der Türkei und auf Zypern spürbar gewesen. Beben mit der Stärke von 4,1 und 4,6 folgten Minuten später, wie das Institut angab. Man gehe davon aus, dass dies Nachbeben gewesen seien. Der Seegang um den Hafen Ierepetra stieg nach Behördenangaben an, weshalb die Bewohner angewiesen wurden, sich von der Küste fernzuhalten.