Liebe zur italienischen Küche kostet Freiheit : Mafioso mit Hilfe von Koch-Videos in Karibik festgenommen

Rom Seine Koch-Videos auf Youtube sind einem Mafioso zum Verhängnis geworden. Der Mann hatte sich in der Karibik vor den Behörden versteckt und es bislang geschafft unentdeckt zu bleiben.

Die italienische Polizei hat einen gesuchten Mafioso der 'Ndrangheta in der Karibik mit Hilfe von dessen Koch-Videos auf Youtube ausfindig gemacht. Der Mann war seit 2014 wegen Drogenhandels mit Haftbefehl gesucht worden, teilte die Polizei am Montag mit. Er hatte sich in die Dominikanische Republik abgesetzt, wo man ihn den Angaben zufolge nur als Marc kannte. Im Alltag habe er genau darauf geachtet, wo er sich bewege und sei für die Fahnder wie ein Geist gewesen, hieß es weiter.

Am vergangenen Mittwoch hatten ihn die Behörden in der Dominikanischen Republik in der Interpol-Aktion schließlich festgenommen. Mit einer Maschine landete er am Montag am Flughafen von Mailand.