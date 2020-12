Tiefergelegt in Gummersbach unterwegs : Polizei stoppt Porsche in desolatem Zustand

Polizei stoppt Porsche in desolatem Zustand

Tiefergelegt in Gummersbach unterwegs

Gummersbach Weil ihr Porsche zu tief gelegt war, holperte eine Autofahrerin auf platten Reifen durch Gummersbach. Das war nicht der einzige Mangel, den die Polizei am Fahrzeug fand.

Die Gummersbacher Polizei nannte die Mängel in ihrer Pressemitteilung schlicht „unglaublich“. Ein Bezirksdienstbeamter hatte am Freitag einen Porsche Cayenne angehalten, der ihm zuvor durch die seine langsame und leicht hoppelnde Fahrweise aufgefallen war; auch der TÜV schlug die Hände über dem Kopf zusammen und legte den Sportwagen still.