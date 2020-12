Tank mit Frischhaltefolie abgedeckt : Polizei legt maroden Lkw still

Polizei legt maroden Lkw still

Herne In Herne hielt die Polizei einen Lastwagen an. Dessen Tank war lediglich mit Frischhaltefolie abgedeckt. Doch dort hörten die Mängel noch nicht auf.

Defekte Bremsen und ein mit Frischhaltefolie abgedeckter Tank: Die Polizei hat in Herne einen maroden Lastwagen aus dem Verkehr gezogen. Das Gefährt ohne Tankdeckel sei in einem „fragwürdigen Allgemeinzustand“ gewesen, teilten die Beamten am Freitag mit.