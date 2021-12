Uni-Mitarbeiterin in München freigestellt : Hausverbot nach Wut-Video aus Leichenhalle

München Ein Wut-Video aus einer Pathologie in München hat für Furore gesorgt. Eine Mitarbeiterin machte darin ihrem Ärger über die Corona-Politik Luft. Das hat für sie nun Konsequenzen.

Ein Wut-Video aus der Pathologie der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München sorgt für Furore. Darin macht eine Mitarbeiterin in der Leichenhalle ihrem Ärger über die Corona-Politik Luft. Sie kritisiert, dass ungeimpfte, medizinische Mitarbeiter jetzt selbst für einen PCR-Test zahlen müssten und gibt an, dass nur drei der 22 Toten in den Leichenschränken, auf die sie Kamera hält, an Corona gestorben seien. Die Uni distanzierte sich „aufs Schärfste von dem Inhalt des Videos“.