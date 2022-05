Flutkatastrophe im Juli 2022 : 5100 Notrufe gingen aus dem Kreis Ahrweiler ein

Düsseldorf/Mainz Die Untersuchungsausschüsse in Mainz und Düsseldorfhaben an diesem Freitag über Warnungen vor dem Hochwasser, die Frage der Einsatzleitung und eine Kiesgrube beraten. Ein Überblick zu den wichtigsten Themen.

Zwei Untersuchungsausschüsse – zahlreiche Themen. Ein Überblick über die Beratungen an diesem Freitag in den beiden Landtagsgremien zur Flutkatastrophe:

■ Kiesgrube Blessem: NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) wies Vorwürfe zurück, die Behörden seien frühzeitig auf einen unzureichenden Hochwasserschutz hingewiesen worden. Zuvor hatte der WDR über ein Schreiben des Geologischen Dienstes NRW an die Bergbehörde bei der Bezirksregierung Arnsberg aus dem Februar 2021 berichtet, in dem es hieß, es bestünden „starke Bedenken gegen die Standsicherheit des mit Datum 21. Januar 1998 planfestgestellten Aufbaus des Böschungssystems“. Die Standsicherheit sei durch keines der bisher eingereichten Gutachten nachgewiesen worden. Vielmehr seien alle Gutachten lücken- beziehungsweise fehlerhaft, schrieben die Fachleute.

■ Katwarn-Warnungen: Die Warn-App Nina des Bonner Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) hat während der Flutkatastrophe im Kreis Ahrweiler keinerlei Warnungen verschickt. Das war bereits länger bekannt. Am Freitag wurde in Mainz nun deutlich, warum das so war. „Bei uns gab es einen technischen Fehler, der nicht aufgefallen war“, sagte der Gesamtprojektleiter des Warndienstes Katwarn, Daniel Faust. Normalerweise gebe es eine Kopplung von Katwarn und Nina-Meldungen.