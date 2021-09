Bundestagswahl 2021 : Das ist SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz

Berlin Olaf Scholz tritt bei der Bundestagswahl im September für die SPD als Kanzlerkandidat an. Wofür steht der Finanzminister politisch und privat? Ein Porträt.

Olaf Scholz: Erfahren, nüchtern, faktenverliebt

Prägung: Geboren wurde Scholz in Osnabrück, wuchs jedoch als ältestes von drei Kindern im einwohnerstärksten Hamburger Stadtteil Rahlstedt auf. Seine Eltern waren in der Textilbranche tätig, Scholz selbst zog es an die Uni, wo er Jura studierte. Bevor er Berufspolitiker wurde, arbeitete Scholz als Anwalt für Arbeitsrecht. Doch bereits als Gymnasiast trat er bei den Sozialdemokraten ein, schrieb als Mitglied der Jusos Artikel zur Überwindung des Kapitalismus. Scholz ist von linker Politik geprägt, gilt aber als Pragmatiker mit starkem Machtwillen. Als Spitzenpolitiker mit viel Erfahrung hat er auch mehrere Skandale und Tiefen überwinden müssen. Dazu gehören die Pleite der HSH-Nordbank, die eskalierende Gewalt beim G20-Gipfel in Hamburg, als Scholz verschreckt wirkte, jetzt der Wirecard-Skandal, bei dem er jede Verantwortung abstreitet. Scholz ist ein beschriebenes Blatt mit beachtlichen Nehmerqualitäten.

Privates: Mittlerweile lebt Scholz in Potsdam, tritt dort bei der Bundestagswahl als Kandidat an. Er ist kinderlos, verheiratet mit Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst. Zuletzt zog das Paar aus seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus aus, weil binnen kurzer Zeit zweimal Einbrecher in die Räume eingedrungen waren. Scholz, der Personenschutz hat, hält sich mit Joggen und Radfahren fit. Sein Lachen, seine teils verschmitzte Art bewegten wohl Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in einer der schwierigen Ministerpräsidentenkonferenz dazu, ihm im Ärger ein „schlumpfiges Grinsen“ zu attestieren. Scholz nahm es mit Humor und konterte beim Kurznachrichtendienst Twitter, Schlümpfe seien klein, listig – und sie „gewinnen immer“.Programm Im Wahlkampf will Scholz mit sozial und wirtschaftlich verträglichem Klimaschutz punkten, er setzt mit dem Schlagwort „Respekt“ auf mehr Gerechtigkeit bei Löhnen, im Wahlprogramm steht ein Ende der Hartz-IV-Sanktionen. Scholz will zudem massiv investieren und die Bundesrepublik so aus der Corona-Krise führen, dabei setzt er auch auf höhere Steuern für Vermögende. Außerdem will er die Einbindung Deutschlands in Europa vorantreiben.