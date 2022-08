Frisch entdeckt : Die Wein- und Fondue-Lounge im wieder aufgebauten „Weineck“

Altenahr. Wilfried und Andrea Laufer haben ihr Weinlokal „Weineck“ in Altenahr nach der Ahrflut als Wein- und Fondue-Lounge wieder aufgebaut. Sämtliche angebotene Weine sind aus regionaler Produktion.

Bei der verheerenden Ahrflut im vorigen Sommer war auch das Weineck in Altenahr komplett zerstört worden. In zwölf Monaten haben Wilfried und Andrea Laufer, unterstützt von zahlreichen Helfern, ihr Weinlokal an der Seilbahnstraße Stück für Stück wieder aufgebaut.

Besonderer Clou: Im Innenbereich sind in der Tischmitte runde Vertiefungen eingelassen, in welche eine Induktionsplatte eingesetzt wird, und darauf wird dann der Fondue-Topf aus schwarzem Gusseisen platziert.

Das Geschirr und Zubehör wurde vollständig in der Töpferei Hansen in Wachtberg-Adendorf hergestellt. „Jeder Teller, jede Schüssel, jeder Weinkühler wurde eigens für uns angefertigt“, sagt Laufer. „Das Detail lebt hier mit.“ Was sich auch an den originellen Hängelampen wiederfindet, die Wein- und Sektgläsern nachempfunden sind.