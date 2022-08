Restaurantführer : Das bietet das Bistro Ludwig in Bad Honnef

Weinrestaurant im Herzen von Bad Honnef: Inhaber Robert Wohlhage und Kollegin Miriam Hoffmann vom Bistro Ludwig. Foto: Horst Müller

Bad Honnef Die Zahl der Restaurants, Cafés, Kneipen, Weinlokale und Bars in Bonn und der Region ist groß. Der GA hilft bei der Auswahl. In dieser Woche stellen wir das Weinrestaurant Bistro Ludwig in Bad Honnef vor.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hagen Haas

Bistro Ludwig

Weinrestaurant in Bad Honnef

Gastgeber

Seit März 2019 Robert Wohlhage

Räumlichkeiten

Heller Landhaus-Stil mit weiß gestrichenen Regalen und Weinkisten, Kochbüchern und Küchen-Antiquitäten. 60 Plätze

Außenbewirtung

Lauschige Gartenterrasse mit 60 Plätzen

Speiseangebot

Ludwig Vesper (u. a. mit bergischem Bauerngouda, Schinken, Grillgemüse und hausgemachtem Brot) klein 8,50 Euro/ groß 15 Euro, Flammkuchen Super Food (u. a. mit hausgebeiztem Lachs, Granatapfel, Babyspinat und gepuffter Quinoa) zwölf Euro, Roastbeef vom Eifeler Weiderind mit Bratkartoffeln und Salat 16/19,50 Euro

Getränkekarte

24 offene Weine (0,2l) ab 4,50 Euro, z. B. Zwei von der Ley (weiße Cuvée) von Krupp (Unkel) 5,50 Euro sowie 29 Flaschenweine ab 23 Euro, etwa Sonnenberg Weißburgunder Bio von Ehrhart (Pfalz) 31 Euro. Pfirsich Spritz aus Weinbergpfirsich-Likör von der Mosel und frischem Pfirsichpüree (0,2l) 7,50 Euro

Aktionen

Saisonale Aktionskarte

Gäste

Von den Enkeln bis zu den Großeltern

Philosophie des Hauses

„Bewährte Gastlichkeit und gutes Essen nach heutigem Geschmack interpretiert.“

Öffnungszeiten

Mo-Do 11-22.30h, Fr und Sa 11-23h. Sonn- und feiertags Ruhetage

Adresse

Hauptstr. 38d, 53604 Bad Honnef, www.bistroludwig.de

Kontakt