Übergriffe vor fünf Jahren : Laschet bittet Opfer der Silvesternacht von Köln um Verzeihung

Unzählige Frauen wurden in der Silvesternacht vor fünf Jahren am Kölner Dom sexuell belästigt. Foto: dpa/Markus Boehm

Köln Hunderte Frauen wurden in der Silvesternacht 2015/2016 in Köln sexuell angegriffen und beraubt. Knapp fünf Jahre später hat sich Armin Laschet bei ihnen entschuldigt. Schon mehrfach hat der Ministerpräsident die Versäumnisse dieser Nacht kritisiert.

Fünf Jahre nach den Ereignissen in der Silvesternacht in Köln hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet die Opfer um Verzeihung gebeten. Die Frauen seien vom Staat im Stich gelassen worden, sagte der CDU-Politiker in einem Gastbeitrag für den „Kölner Stadt-Anzeiger“. Es sei „unsere Pflicht“, die Opfer um Verzeihung zu bitten, dass der Staat sie in jener Nacht nicht beschützt hat – egal wer damals politisch Verantwortung trug“, schreibt Laschet demnach.