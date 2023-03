Noch einiges zu lernen DFB-Elf verliert mit 2:3 im Freundschaftsspiel gegen Belgien

Wie man Füllkrug fachmännisch bekämpft, wussten die Belgier dann nicht. Sein Kopfball nach einem Raum-Freistoß nach einer Stunde strich knapp über die Latte. Die DFB-Elf verlagerte die Partie nun in die gegnerische Hälfte, attackierten früher. Der Wille war zu erkennen, doch große Chancen blieben zunächst aus. Die Roten Teufel aus dem Nachbarland packen nun den Dreizack aus und verteidigten ihr Revier, die Deutschen liefen an. Doch es regnete nicht nur unaufhörlich in Köln, auch die Belgier verpassten ihnen eine kalte Dusche. Einen Konter veredelte de Bruyne eiskalt zum 3:1 (78.). Doch die Deutschen kämpften. Erst scheiterte Gnabry nach starkem Solo, dann war der Münchner nach glänzender Vorarbeit von Kevin Schade zur Stelle (87.). Zu wenig um das dritte 3:3 in Folge in Köln zu erreichen.