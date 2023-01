Polizei hat Anzeige aufgenommen : Erneute Beschädigung an Fensterscheibe des Trinkpavillons

Bad Godesberg Am Wochenende haben Unbekannte mutmaßlich erneut auf den Trinkpavillon an der Stadthalle geschossen. Die Beschädigung könnte allerdings auch durch einen spitzen Gegenstand entstanden sein. Erst im Dezember wurde seitens der Stadt eine kaputte Scheibe ausgetauscht – auch diese wurde wahrscheinlich beschossen.

Der Trinkpavillon an der Stadthalle ist in der Nacht von Freitag auf Samstag erneut mutmaßlich beschossen worden. Die Beschädigung an einer der Fensterscheiben weist einen entsprechenden Schaden auf, der allerdings auch durch einen spitzen Gegenstand entstanden sein könnte. Die Hintergründe müssen nun durch die Polizei aufgeklärt werden. Entdeckt wurde die Beschädigung am Samstagmorgen. Laut Eckhard Freyer, Vorsitzender des Vereins Bürger.Bad.Godesberg, der sich um den Pavillon kümmert, war der Schachclub bis spät in den Abend in dem Gebäude. „Da war noch alles okay – es muss danach passiert sein“, so Freyer.