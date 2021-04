Feuerwehreinsatz in der Bonner Weststadt : Bitumenbahn auf ehemaligen Schlachthof ist in Brand geraten

Bitumenbahn auf ehemaligen Schlachthof ist in Brand geraten

Feuerwehreinsatz in der Bonner Weststadt

Die Feuerwehr Bonn musste am Donnerstagabend zum ehemaligen Schlachthofgelände an der Immenburgstraße ausrücken. Foto: Matthias Kehrein

Bonn Der Einsatz der Feuerwehr Bonn dauerte nur wenige Minuten. Eine Bitumenbahn auf dem ehemaligen Schlachthof in der Bonner Weststadt war in Brand geraten.

Am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr rückte die Feuerwehr Bonn zu dem ehemaligen Schlachthofgelände an der Immenburgstraße aus. Der Grund war eine in Brand geratene Bitumenbahn. Mit wenigen Litern Wasser konnte der Kokelbrand jedoch nach kurzer Zeit gelöscht werden.