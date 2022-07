Kritik vom Landesverband : Warten auf die Gedenktafel für Bonner Sinti

Die 1999 angebrachte Gedenktafel fehlt, der Ort an dem sie hing allerdings auch: An deren Stelle ist nun der neue Zugang zur U-Bahn-Haltestelle. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Die Bonner Bezirksvertretung vertagt wiederholt die Entscheidung zur Gedenktafel für im Nationalsozialismus deportierte Bonner Sinti, die am Bahnhofsvorplatz angebracht werden soll. Der Landesverband Deutscher Sinti und Roma Nordrhein-Westfalen kritisiert den langsamen Prozess.

Eine goldene Gedenktafel erinnerte jahrelang an die im Nationalsozialismus deportierten Bonner Sinti: Rund 30 Meter nördlich des Eingangs zum Bonner Hauptbahnhof in Richtung Innenstadt hing sie seit 1999 an einem Pfeiler am Abgang zur U-Bahn. 2016 wurde die Tafel wegen der Bauarbeiten am Bonner Loch abmontiert.

Nach Ende der Arbeiten sollte sie 2019 wieder in den öffentlichen Raum zurückkehren, was jedoch nicht geschah. Im vergangenen Jahr erklärte die Stadt, über die Tafel solle im Rahmen des Gesamtkonzeptes „Aktive Erinnerungskultur“, das im neugegründeten Zentrum für Stadtgeschichte und Erinnerungskulturen angesiedelt sein soll, entschieden werden. Dieses Projekt ist im März angelaufen, die Erinnerungstafel ist jedoch noch nicht wieder ausgestellt.

In einer Vorlage der Bezirksvertretung aus dem vergangenen Monat werden Details genannt, die die Verwaltung mit dem Landesverband Deutscher Sinti und Roma Nordrhein-Westfalen erarbeitet hat: Die Tafel soll in einen freistehenden Findling eingelassen und dieser nahe dem ursprünglichen Standort am Bahnhofsvorplatz, zwischen den beiden U-Bahn-Abgängen, aufgestellt werden.

Die Entscheidung über die Wiederanbringung wurde 2022 bereits zweimal in Sitzungen der Bezirksvertretung aufgrund von Nachfragen vertagt. Im Juni beantwortete die Verwaltung in einer Stellungnahme Fragen zum Aussehen des Findlings, dem Standort und möglichen Alternativen dazu – die es nach Aussage der Stadt nicht gebe. „Für diesen Standort spricht, dass der Gedenktafel, und damit auch dem Andenken an die ermordeten und vertriebenen Sinti, durch die Bahnhofsnähe und die anliegende Einkaufsstraße im Fußgängerbereich und die damit einhergehende erhöhte Menge an vorbeikommenden Personen eine hohe Beachtung zuteil wird“, so die Verwaltung.

Landesverband Deutscher Sinti und Roma kritisiert Bezirksvertretung

Die Tafel entstand auf Initiative des Landesverbands Deutscher Sinti und Roma NRW, um den 40 deportierten Bonner Sinti zu gedenken, von denen nur eine Person überlebte. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Landesverband den Umgang der Stadt mit der Gedenktafel kritisiert. „Die Tafel sollte schon längst wieder angebracht worden sein“, sagt der Vorsitzende Roman Franz. „Der Prozess zur Wiederanbringung der Gedenktafel läuft nun schon seit über einem Jahr – viel zu lange.“

Die Gründe für die Vertagungen bleiben seiner Ansicht nach vage. „Durch diese ständigen Verzögerungen entsteht der Eindruck, dass es gar nicht ernsthaft erwünscht ist, die Gedenktafel wieder für alle Menschen sichtbar zu machen und die hinzukommende, mangelnde Kommunikation wirft die Frage auf, warum die Bezirksvertretung die Entscheidung zur Wiederanbringung der Tafel immer wieder blockiert“, sagt Franz.