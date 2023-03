Start in die Saison So bereitet sich Bonn auf den Frühling vor

Schon am frühen Morgen schrubbt Dennis Kemper das Deck der Filia Rheni. Denn pünktlich zum Saisonstart der Bonner Personen Schifffahrt (BPS) am 7. April muss alles blitzeblank sein. Seit Januar arbeitet der Matrose jeden Wochentag, um das Schiff für die Frühlingssaison auf Vordermann zu bringen. Bevor die ersten Gäste an Bord gehen, gibt es viel zu tun. In diesem Jahr müssen Kemper und sein Kollege Paul Simon zum Beispiel die Roststellen am Schiff abschleifen, das Geländer der Ladebrücke neu streichen, Polster und Teppiche reinigen und das Schiff von außen abwaschen. Das alles machen sie selbst, berichtet er. „Ich hoffe, dass die Leute im Frühjahr wieder mehr rausgehen und das Geschäft besser läuft.“