Zeugen gesucht : Mann soll 17-Jährigen am Hofgarten mit Messer verletzt haben

Mann soll 17-Jährigen am Hofgarten mit Messer verletzt haben

Die Hofgartenwiese in Bonn (Symbolfoto). Foto: Volker Lannert

Bonn In Bonn soll ein bisher unbekannter Mann am Dienstag einen 17 Jahre alten Jugendlichen mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Dienstagnachmittag soll am Bonner Hofgarten gegen 14 Uhr ein bisher unbekannter Mann einen 17 Jahre alten Jugendlichen mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Dies teilte die Polizei Bonn mit.

Der 17-Jährige und ein weiterer Mann sollen sich am Dienstag auf dem Gehweg vor der Kreuzkirche gestritten haben. Der bislang unbekannte Mann soll dann ein Messer gezogen und den 17-Jährigen verletzt haben. Danach floh der Mann über die Hans-Iwand-Straße.

Die Beamten fahndeten nach dem Mann, konnten ihn aber bislang nicht auffinden. Rettungskräfte versorgten den Jugendlichen vor Ort und brachten ihn daraufhin in ein Krankenhaus.

Die Polizei bittet um Hinweise von Personen, die Angaben zu dem Täter machen können oder sich zur Tatzeit in der Nähe des Einsatzortes aufgehalten haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228/150 oder per Mail an KK14.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.