Sommerserie „Rheinische Landpartie“ : Jüdische Geschichts-Orte in der Region

Serie Köln Der Friedhof in Deutz ist nur eine Möglichkeit, jüdischer Geschichte zu begegnen. Empfehlungen für vier besondere Orte in der Region.

Am Judenkirchhofsweg 6 in Köln-Deutz war der Begräbnisplatz der Deutzer und Kölner Juden zwischen 1695 und 1941 mit rund 5500 Gräbern. Erweitert wurde der Friedhof 1880 sowie 1910, und 1989 wurde er unter Denkmalschutz gestellt. Im mittleren Teil sind die Grabplatten flach auf den Boden gelegt. Das war eine Auflage der Preußen, die in Nachbarschaft zum Friedhof eine Wehranlage gebaut hatten. Das Schussfeld musste frei bleiben.

In Windeck-Rosbach befindet sich an der Bergstraße Nr. 9 des Ortes eine Gedenkstätte. Es ist ein Fachwerkhaus, das früher als Wohnhaus diente und heute zu einem Museum über die dortige jüdische Kultur und das jüdische Leben an der Sieg in der Zeit des Nationalsozialismus umfunktioniert wurde. Die aktuelle Dauerausstellung in dem Haus widmet sich der Geschichte der Familie Seligmann, beginnend mit der Generation von Moses und Fanni Seligmann Mitte des 19. Jahrhunderts. Anhand dieser Familiengeschichte wird auch immer wieder ein Bezug zur Geschichte der Region hergestellt. So wird auch der Ort Rosbach in die Erzählung eingebettet. Der Fokus wird mal weggelenkt von den großen Gemeinden in den großen Städten. Weitere Informationen unter der Telefonnummer 02241 132928.