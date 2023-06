Neues Album Einer ruft, und alle singen mit

Das Album beginnt mit einer zweistimmigen Etüde in Einsamkeit. Der mit Cunningham aufgenommene Song heißt konsequenterweise „Alone“. „Heading For Home“ (mit Legend) erzählt vom Winter, der sich in den Knochen breitmacht. Doch dann, mit „Twelve-Thirty (Young Girls Are Coming To The Canyon)“ von The Mamas and the Papas, blendet die kalifornische Sonne von 1968 das Publikum. Wainwright bringt das Lied mit Hoffs, Stills und Crow in ansteckende Bewegung.