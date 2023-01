Neujahrsempfang im Pantheon : Kopflos im Musentempel

Bonn Neujahrsempfang des Kulturförderkreises Pantheon: Heinz Günter Horn präsentiert antiken Fund

Jetzt ist es offiziell: Das Pantheon war und ist ein echter Musen-Tempel, ein Hort der Kunst mit göttlichem Mandat. Schon an der alten Wirkstätte am Bundeskanzlerplatz hatte Theaterchef Rainer Pause immer gescherzt, dass im Fundament gewiss die Gebeine all jener liegen würden, die für Musik, Literatur und Kabarett geblutet haben – doch dass bei den Ausschachtungsarbeiten für die neuen Gebäude an jener Stelle in einem alten Brunnen eine römische Apollon-Statue gefunden werden würde, hätte selbst er nicht erwartet. Beim Neujahrsempfang des Kulturförderkreises Pantheon hat dessen Vorsitzender Professor Heinz Günter Horn nun einen einzigartigen Abguss dieser Götter-Ikone präsentiert und damit das Haus auch auf der Beueler Seite symbolisch unter den Schutz des obersten Patrons aller Künste gestellt. Dass dieser Apoll dabei kopflos ist, sollte dabei unerheblich sein, nicht nur weil sich auch der heilige Dionysus‘ von Paris von dieser Beeinträchtigung nicht aufhalten ließ, sondern auch weil Archäologe Horn – immerhin einst hochrangiger Denkmalschützer und Experte für die griechisch-römische Antike – kein Problem damit hatte, Pauses Haupt als Ersatz vorzuschlagen. Dieses wird allerdings noch dringend gebraucht, nicht zuletzt mit Blick auf die bevorstehende Premiere des Pink Punk Pantheon, die nach der Erkrankung von Norbert Alich kurzfristig um eine Woche verschoben werden musste. Pause (beziehungsweise sein Alter Ego Fritz Litzmann) wird das Präsidium aller Voraussicht nach wohl alleine leiten müssen, eine Mammutaufgabe für Hirn und Leber gleichermaßen.