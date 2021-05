Fringe Ensemble plant ein internationales Projekt : Deutsch-türkische Zusammenarbeit auf zwei Bühnen

Bonn Im Spannungsfeld zwischen Tradition und Veränderung zeigt das Fringe Ensemble „Yel“ auf Gut Ostler. Da kommt einiges an Tragik ins Spiel.

Eine Theaterinszenierung ist derzeit eine immense Herausforderung – zwei parallel laufende erst recht. Wenn dann auch noch 2000 Kilometer zwischen den beiden Aufführungsorten liegen und die Premieren im besten Fall zeitgleich stattfinden sollen, bedarf es eines besonders engagierten Teams, um sich dieser Herausforderung zu stellen. Frank Heuel und Sami Özbudak haben genau dies getan. Der Bonner Regisseur und Chef des Fringe Ensembles sowie der Autor und Leiter des Monologlar Müzesi Istanbul haben schon vor mehr als zwei Jahren auf der Grundlage von Recherchen im Istanbuler Stadtteil Balat das Stück „Yel“ entwickelt, das sie nun am 1. Juni auf die Bühne bringen wollen. Das Gut Ostler am Rande des Meßdorfer Felds wird als Kulisse dienen.

Im Mittelpunkt von „Yel“ (türkisch für „Wind“) steht ein Generationenkonflikt: der Wunsch nach dem Bewahren von Traditionen auf der einen Seite, dem nach einer Veränderung auf der anderen. „Das Stück spielt in Balat, könnte aber auch ganz woanders verortet sein“, erklärt Heuel. „Es geht um eine Mutter und ihre Tochter, die zusammen den Garten einer alten orthodoxen Kirche pflegen. Doch Letztere will in London ein neues Leben beginnen, während Erstere in das Dorf zurückkehren soll, aus dem sie stammt.“ Dazwischen die alte Hündin Yel, die beide Parteien verstehen kann. „Ich verrate jetzt nicht, wie es enden wird“, sagt Heuel und lacht, „aber da es sich um ein türkisches Werk handelt, muss es natürlich tragisch werden.“ In Bonn werden Ismail Deniz, David Fischer, Laila Nielsen und Bettina Marugg spielen.