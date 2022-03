RTL2-Datingshow startet am 21. März : Mark aus Bonn sucht bei „Love Island“ seine Traumfrau

In der neuen Staffel von „Love Island“ sucht auch der 23-jährige Mark aus Bonn nach der großen Liebe. Foto: RTLZWEI / Foto: Thomas Reiner/THOMAS REINER

Bonn Die RTL2-Kuppelshow „Love Island“ geht in die siebte Staffel. Neben nackter Haut sollen die Zuschauer dank diverser Neuerungen dieses Mal jedoch vor allem eines zu sehen bekommen: echte Gefühle. Mit dabei ist Mark aus Bonn.



Am 21. März startet die Dating-Show „Love Island“ in die siebte Staffel. 14 Singles suchen in einer Villa ihr Traumdate oder gar die große Liebe. Unter dem Motto „Festival of Love“ sollen sich die flirtwilligen Singles, darunter der 23-jährige Mark aus Bonn, über einen Zeitraum von drei Wochen in einer Reihe von Spielen und Dates besser kennenlernen. Im besten Fall können sie neben 50.000 Euro Preisgeld auch noch das Herz ihres Wunschpartners für sich gewinnen.

Auf den ersten Blick scheint damit bei „Love Island“ alles beim Alten zu bleiben: Auch in dieser Staffel werden die „Islander“, wie die Showteilnehmer genannt werden, in einer luxuriösen Villa auf der Insel Teneriffa untergebracht, vollständig isoliert von der Außenwelt und unter ständiger Beobachtung von Videokameras. Das bekannte Showkonzept soll laut dem Sender in diesem Jahr jedoch komplett „auf den Kopf gestellt“ werden - und das vor allem, um den Teilnehmer die Suche nach der „wahren Liebe“ zu erleichtern.

„Love Island“ 2022: Moderatorin Sylvie Meis verspricht Änderungen

„Alles wird anders, die Dates, die Spiele: Das Ziel ist, so schnell wie möglich in die Tiefe zu gehen und wegzukommen vom Oberflächlichen“, verrät Sylvie Meis (43), die zum zweiten Mal als Moderatorin durch „Love Island“ führen wird. Das neue Konzept solle die Islander dazu motivieren, sich vollends auf die Show einzulassen und die Entstehung echter Gefühle zuzulassen. „Nur ein bisschen flirten, kommt in diesem Jahr nicht in Frage. Es wird brennen“, verspricht die gebürtige Niederländerin. Welche Änderungen im Detail für die Sendung geplant seien, erfahre die 43-Jährige nach eigenen Angaben jedoch selbst erst während der Dreharbeiten.

Für den weiteren Verlauf der Sendung sei auch dieses Mal wieder vorgesehen, dass die „Love Island“-Zuschauer über eine App Einfluss auf das Geschehen in der Villa nehmen und so etwa auch bestimmen dürfen, welche Teilnehmer auf Dates gehen oder wer die Show frühzeitig verlassen muss.

Bevor die Singles jedoch überhaupt in die Villa einziehen und mit den anderen Islandern auf Tuchfühlung gehen dürfen, müssen sie zunächst eine siebentägige Quarantäne und mehrere Corona-Tests über sich ergehen lassen, wie eine Sprecherin der Produktionsfirma mitteilte. Auf den Einzug in die „Love Island“-Villa wartet derzeit auch ein Kandidat aus Bonn: Mark.

„Love Island“: Mark (23) aus Bonn sucht die große Liebe

Mark ist 23 Jahre alt und arbeitet als Beamter bei der Bundeswehr. Er möchte auf der Insel vor allem mit seinem Charakter überzeugen - glaubt aber auch, „vom Optischen“ her gut in die Show zu passen. „Mit meiner Größe punkte ich bestimmt bei den Frauen“, sagt er. Eine genaue Vorstellung von seiner Traumfrau hat er ebenfalls: „Grundsätzlich stehe ich auf den südländischen Typ. Ein bisschen braungebrannt“, sagt er und nennt Reality-Star Kylie Jenner als Beispiel. Attraktiv fände er bei Frauen, „wenn sie sich abends zurecht machen. Mit einem Kleid und hohen Schuhen“. Erfüllt eine Frau diese Kriterien nicht, steht für Mark fest: „Wenn sie unstylisch ist, würde ich die Finger von ihr lassen.“

„Love Island“-Kandidat Mark aus Bonn beschreibt Kylie Jenner als seine Traumfrau. Foto: Evan Agostini

„Love Island“ 2022: Mark aus Bonn will die Frauen mit seiner Art um den Verstand bringen

Warum er gerade Single ist, weiß der 23-Jährige, der sich selbst als Beziehungstyp bezeichnet, selbst nicht so genau. Mark ist sicher, die Frauen bei „Love Island“ mit seiner Ausstrahlung und seiner Art um den Verstand bringen zu können. Eine Strategie habe er aber nicht. „Ich bleibe einfach so, wie ich bin, und dann sollte das schon klappen“, sagt der 23-Jährige. Von der Dating-Show erwarte er in erster Linie „eine coole Erfahrung, eine schöne Zeit“, egal ob es mit der Liebe klappe oder nicht. Nur direkt in der ersten Woche wolle er nicht rausfliegen. Und: Sex will er in der „Love Island“-Villa, in der die Kandidatinnen und Kandidaten rund um die Uhr von Kameras gefilmt werden, nicht haben. „Knutschen, Kuscheln, das ist in Ordnung, aber das andere nicht“, sagt er.

Ob der Bonner bei „Love Island“ die wahre Liebe findet? Angesichts der bisherigen Liebesbilanz von „Love Island“ dürfte ein wenig Skepsis durchaus geboten sein: Isabell und Robin, das Siegerpärchen der sechsten Staffel, trennte sich nur wenige Wochen nach dem Finale - genau wie schon die fünf Gewinnerpaare zuvor.

Ob das neue Showkonzept von „Love Island“ nun tatsächlich zu tiefgründigeren Bindungen führt, zeigt sich spätestens mit dem Staffelauftakt am Montagabend. Die weiteren Folgen laufen dann immer montags bis freitags und sonntags, jeweils ab 22.15 Uhr, bei RTLzwei.

(ga/dpa)