Mann wollte Bugatti ergaunern : Formfehler erspart 48-jährigem Gauner Haftstrafe

Düsseldorf Ein 48-jähriger Informatiker wollte in Düsseldorf einen fast fünf Millionen Euro teuren Bugatti ergaunern. Doch er wurde erwischt und verurteilt. Seine Haftstrafe muss er trotzdem nicht antreten.

Das Landgericht hatte ihn in zweiter Instanz zu 14 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Erst in dritter Instanz, in der Revision am Oberlandesgericht, war aufgefallen, dass dem inzwischen 48-Jährigen ein falscher Tatzeitraum zur Last gelegt worden war.