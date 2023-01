Unfall in Euskirchen : Feuerwerkskörper explodiert in Hand von Jungen

Euskirchen Auf einem Feld in Euskirchen haben vier Kinder mehrere Feuerwerkskörper gefunden. Ein Zwölfjähriger zündete einen davon an und erlitt schwere Verletzungen.

Ein zwölf Jahre alter Junge ist in Euskirchen schwer an der Hand verletzt worden, als er einen noch nicht explodierten Feuerwerkskörper mit einem gefundenen Feuerzeug anzündete. Er sei in eine Spezialklinik gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher am Montag.