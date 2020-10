Einsatz in Kaisheim : Ehe-Streit wegen fehlenden Alkohols - Frau bittet Polizei um Bier

Einsatz in Kaisheim

Kein Bier, sondern Mineralwasser - da rastete eine Frau in Kaisheim aus. Foto: dpa-tmn/Florian Schuh

Kaisheim Weil ihr Mann kein Bier, sondern nur Mineralwasser mitgebracht hatte, ist eine 67-Jährige im schwäbischen Kaisheim auf ihm losgegangen. Anschließend rief die Frau die Polizei - und gab dort auch gleich eine Bestellung auf.

Dass Polizisten nach einem handfesten Streit nicht auch noch Bier liefern, hat ein Ehepaar im schwäbischen Kaisheim feststellen müssen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war eine 67-Jährige am Donnerstag mit ihrem Mann in Streit geraten, weil dieser kein Bier, sondern nur Mineralwasser gekauft hatte. Die Auseinandersetzung endete für beide mit Kratzwunden und Hämatomen.