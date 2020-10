Aus Freizeitpark im Schwarzwald ausgebrochen : Mann meldet Polizei zwei Affen auf Hausdach

Freiburg Eine ungewöhnliche Entdeckung hat ein Mann im Schwarzwald gemacht: Auf seinem Haus saßen zwei Berberaffen.

Im Schwarzwald hat ein Mann zwei Affen auf seinem Hausdach entdeckt und die Polizei informiert. Es habe sich nach der Entdeckung am Donnerstag schnell herausgestellt, dass die beiden aus dem Freizeitpark Tazmania Löffingen ausgebrochen seien, teilten die Beamten in Freiburg am Freitag mit.