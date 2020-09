Allergene nicht ausgewiesen : Mini-Frikadellen mit Currywurst-Etikett zurückgerufen

Cuxhaven Bei Netto angebotene Mini-Frikadellen werden derzeit zurückgerufen, weil sie mit dem falschen Etikett verkauft wurden. Gefährlich können sie aber nur für Allergiker werden.

Der Cuxhavener Fleischwarenhersteller Cux-Fleisch hat wegen eines falschen Etiketts vorsorglich Mini-Frikadellen in BBQ-Curry-Sauce der Marke Busse zurückgerufen. Das Produkt mit der Chargennummer 341A und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 26.09.2020 wurde bei Netto Marken-Discount in Teilen von Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen und Nordrhein-Westfalen angeboten, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.