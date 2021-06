Polizei und Staatsanwaltschaft nehmen Stellung : Polizei erschießt 35-jährigen in Wuppertal

Wuppertal Polizei und Staatsanwaltschaft Wuppertal bestätigen, den Tod eines Mannes nach einem Schuss bei einem Polizeieinsatz. Die Polizei war wegen einem Randalierer gerufen worden.

Demnach war die Polizei gegen 01:15 Uhr von Nachbarn wegen einem Randalierer gerufen worden. Diesen trafen sie in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Tannenbergstraße in Wuppertal-Elberfeld an.