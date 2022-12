In eigener Sache : GA-Redakteurin gewinnt Medienpreis der Deutschen Diabetes Gesellschaft

Bonn GA-Redakteurin Johanna Heinz hat einen wichtigen Preis für die Berichterstattung über Diabetes-Erkrankungen erhalten. In ihrer Recherche widmete sie sich dem Thema Inklusion.

Inklusion ist dieser Tage in aller Munde – an Kinder mit Diabetes dürften dabei jedoch die wenigsten sofort denken. GA-Redakteurin Johanna Heinz hat nun mit viel Rechercheaufwand dazu beigetragen, an Diabetes erkrankte junge Menschen gesellschaftlich stärker in den Blick zu rücken. Ihren Artikel „Familien beklagen mangelnde Inklusion bei Kindern mit Diabetes“ hat die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) ausgezeichnet – mit dem Medienpreis in der Kategorie Lesen. Eine fünfköpfige Jury aus Journalistinnen und Journalisten hatte darüber entschieden. Heinz nahm die Auszeichnung bei der Herbsttagung der DDG in Wiesbaden entgegen, die im November stattfand.