Robert Jon & the Wreck in der Harmonie in Bonn-Endenich : Rauschebart mit Powerstimme

Robert Jon Burrison (links) und Bassist Warren Murrel spielen einander die Bälle zu; Drummer Andres Espantman schaut zu. Foto: Thomas Kölsch

Bonn Robert Jon & the Wreck gelten als eine der aufregendsten neuen Formationen des Southern Rock. Diesem Ruf bleiben die US-Amerikaner in der Harmonie nichts schuldig. Ein würdiger Abschluss ihrer Tournee durch die Alte Welt.



In diesem angeblichen Wrack ist ein Schatz verborgen, ein großer, klingender, rockender Schatz, behütet von einem bärtigen Triton und seinem Gefolge: In den USA gelten Robert Jon & the Wreck mit ihrem druckvollen, feurigen Spiel bereits als eine der aufregendsten neuen Formationen des Southern Rock, jetzt erobert das Quintett auch Europa. In der Harmonie hat die Band den Abschluss ihrer Tour durch die Alte Welt gefeiert, noch einmal ordentlich nachgelegt – und bewiesen, dass sie kantige Sounds a la Rival Sons und Blackberry Smoke ebenso beherrschen wie radiotauglichen Mainstream-Rock im Stil von Bon Jovi. Wobei ihnen ersteres definitiv besser steht.

Es geht sofort zur Sache

Der erste Eindruck von Robert Jon & the Wreck in der gut gefüllten Harmonie kann sich auf jeden Fall sehen und vor allem hören lassen: Sofort geht es hart zur Sache, mit krachenden Gitarren und dem rauen Gesang von Frontmann Robert Jon Burrison, der mit seinem prächtigen Rauschebart zwar noch nicht ganz an ZZ Top heranreicht, musikalisch aber durchaus schon mit dem legendären Trio mithalten kann. Im weiteren Verlauf des Abends wird der Sound aber zunehmend glatter, polierter, gefälliger; das zarte „Gold“ folgt harmonisch und melodisch dem selben Schema wie die großen Aerosmith-Balladen, zumal Drummer Andrew Espantman und Lead-Gitarrist Henry James auch noch einen adäquaten Background-Gesang beisteuern. Besser gefallen sie aber, wenn sie sich um das Wesentliche bemühen und einfach rocken. Vor allem James' Soli machen Lust auf mehr, und wenn die Band so richtig aufdreht, tanzt und rockt sich das Publikum automatisch in Ekstase. Denn was immer Robert Jon & the Wreck auch treiben, ihre Präsenz und ihre Spielfreude sind in jedem Moment atemberaubend.

Seit 2015 mindestens ein Album jährlich

An Material mangelt es der Band auf jeden Fall nicht. Seit 2015 hat sie jedes Jahr mindestens eine Platte veröffentlicht, und natürlich versuchen Burrison und Co, all das in etwa anderthalb Stunden abzubilden. Bei einigen Songs erhält das Quintett dabei ganz besondere Unterstützung: Meghan Parnell, Sängerin der kanadischen Formation Bywater Call und zusammen mit ihrem Gitarristen Dave Barnes Support-Band von Robert Jon & the Wreck, kommt unter anderem bei „Oh Miss Carolina“ und dem The-Band-Cover „The Weight“ auf die Bühne und setzt mit ihrer kraftvoll-kernigen Stimme herrliche Akzente.