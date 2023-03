Beitritt zum Kommunalen Klimapakt Sinzig will verstärkt in Klimaschutz investieren

In Sinzig sind sich Kommunalpolitiker einig: Für den Schutz des Klimas muss mehr getan werden. Die Stadt trat nun dem Kommunalen Klimapakt des Landes bei und verpflichtet sich damit zu einem umsichtigen und besonders sorgsamen Umgang mit den Ressourcen der Erde: Mit dem Beitritt ist die Verpflichtung zur Verminderung der Treibhausgasemissionen und der Anpassung an die Klimawandelfolgen wie Hitze, Dürre oder Starkregen zu forcieren. „Besonders ambitioniertes Vorgehen“ sei gefragt, so die Stadtverwaltung in ihrer Vorlage zur jüngsten Sitzung des Stadtrates. Dort wurde der Beitritt zum Klimapakt einstimmig beschlossen.