Suche im Siebengebirge Das Leben von Familienvater Tobias hängt jetzt von einer Stammzellenspende ab

Schon seit einiger Zeit hatte sich Tobias nicht wohl gefühlt, war ständig erschöpft und erkältet. Der 39-jährige Familienvater ging zum Arzt – schließlich braucht er all seine Kräfte, um für seine krebskranke Frau und die drei Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter da zu sein. Dann, für alle unfassbar, die niederschmetternde Diagnose: Leukämie. Um einen lebensrettenden Stammzellenspender für Tobias zu finden, der bis vor Kurzem mit seiner Familie in Oberpleis gelebt hat, organisieren Freunde und Bekannte aus der alten Heimat jetzt in Zusammenarbeit mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) eine großangelegte Registrierungsaktion, die am Sonntag, 4. Juni, in der Aula des Schulzentrums Oberpleis stattfinden soll.