Spannende Geschichte in Unkel : Ausstellung zeigt verstoßene Porträts von Willi Brandt

Unkel Im Willi-Brandt-Forum in Unkel werden derzeit Porträts des ehemaligen Bundeskanzlers von Georg Meistermann gezeigt. Im Kanzleramt durften die Bilder allerdings nicht hängen.

„Es ist etwas Besonderes, die beiden Werke auf so engem Raum zusammen zu sehen“, sagte Peter Pfister, der Kunstbeauftragte der Friedrich-Ebert-Stiftung, in deren Besitz das erste Gemälde ist, das Meistermann zwischen 1969 und 1973 unter dem Titel „Farbige Notizen zu einer Biographie des Bundeskanzlers Brandt“ schuf.

Am 27. April 1972 versuchten CDU und CSU im Bonner Bundestag mit einem konstruktiven Misstrauensvotum die Regierung von Willy Brandt zu stürzen und Rainer Barzel zum Kanzler zu machen. Das Vorhaben elektrisierte die Republik. Warum es scheiterte, ist weiter unklar. Jetzt gibt es eine neue These.

Abstimmung vor 50 Jahren : Warum scheiterte das Misstrauensvotum gegen Willy Brandt? Am 27. April 1972 versuchten CDU und CSU im Bonner Bundestag mit einem konstruktiven Misstrauensvotum die Regierung von Willy Brandt zu stürzen und Rainer Barzel zum Kanzler zu machen. Das Vorhaben elektrisierte die Republik. Warum es scheiterte, ist weiter unklar. Jetzt gibt es eine neue These.

30. Todestag : So haben die Unkeler Willy Brandt als Nachbarn erlebt „Willy Wolke“ haben die Unkeler ihren Nachbarn Willy Brandt genannt. Vor 30 Jahren ist der große Staatsmann in Unkel gestorben. Eine Spurensuche.

Meistermann war begeistert, als der damalige Kanzleramtschef Horst Ehmke ihn bat, für die Ausstellung „Zeitgenossen“ in Recklinghausen ein Gemälde Brandts zu schaffen. Eine Studie dazu wurde in Recklinghausen gezeigt, die wohl als Grundlage für das heutige Gemälde diente, so Pfister. Es ist kein Porträt im klassischen Sinne, Meistermann verstand die Darstellung als eine Visualisierung der Biografie Brandts. Die breite Öffentlichkeit lehnte das Werk ab. „Willy Brandt war von dem Bild fasziniert.“ Er bat auch darum, diesen Meistermann in die Kanzlergalerie zu übernehmen. Das Kanzleramt lehnte ab. So wurde es später Brandt zum Geschenk gemacht und der übergab es schließlich der Friedrich-Ebert-Stiftung.