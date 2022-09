Gewerbegebiet in Sankt Augustin : Menden-Süd ist auf der Zielgeraden

Mit dem neuen Bebauungsplan will die Stadt Sankt Augustin das Gewerbegebiet Menden-Süd rund um die Straße "Am Bahnhof" weiterentwickeln. Foto: Thomas Heinemann

Sankt Augustin Nach 20 Jahre währender Debatte mit Klagen, aufgehobenem Bebauungsplan und Ärger mit Anliegern kann das Gewerbegebiet Menden-Süd nun endlich kommen. Die Sankt Augustiner Politik hat trotz anhaltender Bedenken grünes Licht für den Bebauungsplan gegeben.

Nachdem das Oberverwaltungsgericht Münster im Jahr 2012 den ersten Anlauf für einen Bebauungsplan zur Erweiterung des Gewerbegebiets im Rahmen eines Normenkontrollverfahrens gestoppt hatte, beschloss der Stadtrat im Juli 2012 den zweiten Anlauf mit allen notwendigen Korrekturen und Nachbesserungen. Im Frühjahr 2019 legte die Verwaltung ihre Pläne formal offen. Im Zuge zweier Offenlagen äußerte nicht nur das seit mehr als 50 Jahren im Planungsgebiet ansässige Sägewerk massive Kritik an den Plänen. Diese sehen für das Sägewerk trotz vorhandener Erschließungsstraße eine weitere, ungewollte Erschließung sowie für Teile des Werksgeländes nur noch Bestandsschutz vor, ermöglichen also keine baulichen Veränderungen mehr.

Sorgen hat der Kreis auch um Feldlerche und Bluthänfling – geschützte Vogelarten, die bei der Artenschutzuntersuchung 2015/2016 festgestellt wurden. Für die Feldlerche soll in der ehemaligen Grube Deutag südlich des Gewerbegebiets ein Lebensraum geschaffen werden. Zauneidechsen und Kreuzkröten fanden die Artenschutzprüfer auch, allerdings überwiegend außerhalb des Bereichs, der aktuell bebaut ist oder zukünftig bebaut werden soll. Gleichwohl hat der BUND in einer Stellungnahme an die Stadt Bedenken angemeldet, die geplanten Kompensationsmaßnahmen könnten den Anforderungen in Größe und Qualität nicht entsprechen. Hier verweist die Stadt auf geplante Maßnahmen für die Amphibien in der Grube Deutag.