Dernauer Weingut Kreuzberg nach der Flut : Weingut aus dem Ahrtal produziert jetzt in Meckenheim

Meckenheim Das Dernauer Weingut Kreuzberg stand im vergangenen Sommer metertief unter Wasser. Trotzdem fällt der Jahrgang 2021 nicht ins Wasser, denn dieser wird nun in Meckenheim gekeltert und abgefüllt.

Wie im Weingut Kreuzberg Wein produziert wird

Eingelagert wurden die Trauben dann in grauen Plastikkisten, den sogenannten Bütten, die mittlerweile an der Rückseite der Lagerhalle gestapelt sind. In einem etwa mannshohen Edelstahlzylinder, dem Entrapper, werden die Beeren dann von einer stachelbewehrten Metallwalze durch ein Sieb gepresst. Stiele und andere Feststoffe bleiben hängen, übrig bleibt die sogenannte Maische, also Kerne, Saft, Schalen und Fruchtfleisch. Die festen Bestandteile werden im Anschluss dann mit einer Presse von der Flüssigkeit getrennt.