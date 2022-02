Nach Flut- und Dachschäden : Evangelische Grundschule Meckenheim bekommt Interimslösung auf dem Schulcampus

Meckenheim Wegen Schäden durch die Flut und am Dach werden die Kinder der EGS Meckenheim schon seit einer Weile nicht mehr im Gebäude an der Kölnstraße unterrichtet. Da sie noch länger nicht zurückkönnen, hat die Stadt Meckenheim nun eine Interimslösung geplant.

Seit November ist das Schulgebäude nicht mehr nutzbar

Im damals noch jungen Schuljahr gab es allerdings bald weitere schlechte Nachrichten für die rund 200 Schülerinnen und Schüler, deren Eltern und die Lehrerschaft. Im Zuge der Abbruchmaßnahmen und detaillierten Betrachtung stellten sich die Sanierungsarbeiten als deutlich umfangreicher und zeitintensiver heraus als erwartet. Im November kam zusätzlich noch Regen durch das Dach. Erst konnten einige Räume nicht genutzt werden, dann stand Wasser im Gebäude, der Strom musste abgestellt werden. Das Schulgebäude an der Kölnstraße war damit nicht mehr nutzbar. Die Eltern erfuhren erst am Sonntagabend von der kurzfristigen Schließung . Zunächst habe es noch geheißen, dass die Kinder später in die Schule kommen sollten, wenn es hell genug sei, um ohne elektrisches Licht Unterricht zu erteilen (der GA berichtete).

Ersatzräume auf dem Schulcampus

Als praktikable Lösung erweise sich daher ein Ersatzschulraum auf der asphaltierten Fläche in direkter Nähe zum Pavillon des Schulcampus. Dort, so schreibt die Stadt, müssen keine großvolumigen, kosten- und zeitintensiven Gründungsarbeiten getätigt werden. Auch liegen Versorgungsmedien wie Strom und Frischwasser vor, eine Kanalanbindung ist unmittelbar möglich. In der Ausweichoption aus Containern finden demnächst Teile der EGS und der Realschule einen Übergangsplatz, bis die Sanierungstätigkeiten an der Grundschule in der Altstadt abgeschlossen sind. Mit der Wiederaufnahme des regulären Schulbetriebes in den angestammten Räumen an der Kölnstraße rechnet die Stadt Meckenheim als Schulträgerin Anfang 2023.