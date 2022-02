Krönung in Meckenheim : Blütenkönigin Celina Kotz in Amt und Würden

Celina Kotz (Mitte) ist neue Meckenheimer Blütenköniging. Mit dabei: Vorgängerin Bahar Ülker und Bürgermeister Holger Jung. Foto: Stephan Faber

Meckenheim Mit einer kleinen Zeremonie wurde Meckenheims neue Blütenkönigin Celina Kotz gekrönt. Der Höhepunkt ihrer Regentschaft soll Ende April sein.



Bereits beim Zintemaat im vergangenen Dezember wurde Celina Kotz als Nachfolgerin von Bahar Ülker als zwölfte Blütenkönigin der Stadt Meckenheim vorgestellt. Jetzt nahm sie bei einer kleinen Zeremonie im Gartencenter Sängerhof die Insignien ihrer Macht, Diadem und Schärpe, von Bürgermeister Holger Jung entgegen.

Dabei trug die strahlende Botschafterin der Apfelstadt zum ersten Mal ihr Kleid, das von „Dresscode by Schlösser“, einem Geschäft aus der Meckenheimer Altstadt, gesponsert wurde. „Ich wusste sofort nach der Nominierung, dass es ein rosa Kleid sein muss“, sagte Kotz.

Als echte Meckenheimerin freut sich die 18-Jährige auf die Zeit ihrer Regentschaft. „Ich fühle mich sehr geehrt und hoffe, viele schöne Termine mit allen Einwohnerinnen und Einwohnern zu feiern“, gab sie zu Protokoll. Dabei ist nach aktueller Planung das Blütenfest am 24. April als Höhepunkt bereits festgesetzt. Nachdem die Veranstaltung zwei Jahre lang coronabedingt ausgefallen war, sind die Verantwortlichen nun optimistisch, dass es dieses Jahr wieder klappt. Dazu Bürgermeister Jung: „Für das Blütenfest brauchen wir ja keine Brauchtumszone, wie sie gerade für den Karneval im Gespräch ist. Die Veranstaltungen an dem Tag finden dezentral in den Feldern und entlang der Apfelroute statt. Und alles an der frischen Luft.“

Bis es so weit ist, genießt Kotz mit ihrem Hund Lumpi bei ausgiebigen Spaziergängen in den Obstplantagen die ersten Sonnenstrahlen. Im Karneval wird das Mitglied des Meckenheimer Stadtsoldaten-Corps in dieser Session allerdings nicht das Tanzbein schwingen, schließlich wurde das jecke Treiben auch in Meckenheim abgesagt.