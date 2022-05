Aussichten für Bonn und die Region : Wetterdienst erwartet zum Wochenstart die nächsten Unwetter

Wetter in Bonn und der Region : Tornados, Starkregen und Gewitter - so verhalten Sie sich richtig Am Donnerstag und Freitag wird es in NRW ungemütlich - und womöglich auch gefährlich. Gewitter bringen Starkregen, Hagel, Sturmböen und Blitzschläge mit sich. Und sogar Tornados könnten auftreten. Wir erklären, wie man sich bei solchem Wetter richtig verhält.