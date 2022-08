Wetter in Bonn und der Region : Fallende Temperaturen und mehr Wolken - Abkühlung am Wochenende

In den kommenden Tagen wird es zunächst bewölkter, am Sonntag zeigt sich die Sonne wieder. Foto: dpa/Melissa Erichsen

Bonn/Region Ab Freitag ist es in Bonn und der Region zunächst bedeckter. Am Samstag bleibt es bewölkt, Sonntag zeigt sich die Sonne vermehrt. Das sind die Aussichten für das Wochenende und die kommende Woche.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Freitag ist es bis zum Nachmittag heiter bis wolkig. Abends gibt es in Bonn einen wolkenlosen Himmel bei 21 bis 27 Grad. In der Nacht bleiben die Temperaturen unter 20 Grad. Dabei kann es im Rheinland zu Gewittern kommen.

Auch am Samstag bleibt es wolkig, voraussichtlich bei Temperaturen von 18 bis 25 Grad und mäßigem Wind. Am Abend wird es kühler und die Werte gehen auf 17 Grad zurück. In der Nacht zum Samstag soll es in der Region weitestgehend niederschlagsfrei bleiben.

Windböen sind auch am Sonntag zu erwarten. Der Tag startet voraussichtlich mit strahlendem Sonnenschein und frischen 15 Grad. Tagsüber bleibt der Himmel überwiegend wolkenlos und die Temperaturen steigen auf bis zu 26 Grad.

Auch in der nächsten Woche ist kaum Regen in Sicht, der Hochdruckeinfluss im Westen überwiegt. In Bonn zeigt sich am Montag die Sonne nur vereinzelt bei sonst wolkigem Himmel, die Temperatur liegt bei 15 Grad. Darüber hinaus überwiegen am Nachmittag und Abend dichte Wolken. Es bleibt aber trocken bei Temperaturen von 22 bis 26 Grad. Zur Mitte der Woche steigen die Temperaturen weiter bis auf 28 Grad.

Deswegen waren die Prognosen zu Beginn der Woche so ungenau

Von Montag bis Mittwoch war Regen im Westen angesagt - dieser blieb jedoch größtenteils aus. Warum das so ist, erklärte Andreas Friedrich, Pressesprecher des Deutschen Wetterdienst (DWD): „In diesem Fall war es das Tiefdruckgebiet Karin, das den Meteorologen Schwierigkeiten bereitete, das Wetter genau vorauszusagen. Klar war, dass es Regenfälle in Deutschland geben werde, die betroffenen Gebiete aber konnten in dieser Woche erst rund 90 Minuten vorher bekannt gegeben werden.“ Während es im Osten und Süden des Landes starke Regenfälle gab, blieb der Westen weitestgehend verschont. Im Laufe des Wochenendes zieht dieses Tiefdruckgebiet aus Deutschland heraus.

Unwetterwarnung in den Alpen

Laut Friedrich werden am Wochenende in einigen Alpengebieten bis zu 140 Liter Regen pro Quadratmeter erwartet. Diese Mengen könnten die Donau sowie die Flüsse südlich dieser anschwellen lassen und regional Hochwasser und Überflutungen herbeiführen, so der DWD.

Die aktuelle Wetterlage in Bonn und der Region finden Sie auf wetter.ga.de und die Aussichten in unserer Wettervorhersage.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Der General-Anzeiger arbeitet dazu mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Wie die repräsentativen Umfragen funktionieren und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

(ga/dpa)