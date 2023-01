Polizei bittet um Zeugenhilfe : Drei Einbrüche an einem Wochenende in Bad Godesberg

Ein Mann demonstriert in der polizeilichen Beratungsstelle, wie einfach es für einen Einbrecher wäre, mit Hilfe eines stabilen Schraubenziehers ein geschlossenes Fenster von außen zu öffnen. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Bad Godesberg Einbrecher sind aus Sicht der Bonner Polizei zuletzt verstärkt in Plittersdorf unterwegs gewesen. Betroffen waren vor allem die am Rhein gelegenen Ortsteile Rüngsdorf, Plittersdorf und Villenviertel.



Von Axel Vogel

lGleich zu einer kleinen Einbruchsserie ist es am Wochenende in gekommen. Zwischen Freitag und Sonntag registrierte die Bonner Polizei dort drei Einbrüche, ein weiterer blieb im Versuch stecken. Der erste Einbruch geschah laut Polizei am Freitag in der Zeit zwischen 12 und 19.45 Uhr. Unbekannte hatten die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Europastraße in der ehemaligen amerikanischen Siedlung aufgehebelt, waren anschließend in das Haus eingedrungen und nach ersten Feststellungen Bargeld erbeutet.

Besonders dreist: Einen Tag später, am Samstag, war die Europastraße erneut Schauplatz einer weiteren Tat: In der Zeit zwischen 18.30 und 23.15 Uhr, gelangten Unbekannte durch das gewaltsame Aufhebeln eines Fensters in die Zimmer einer Wohnung. Art und Umfang des möglichen Diebesgutes sind derzeit laut Polizei noch unbekannt. Darüber hinaus hatten Unbekannte in der Nacht von Samstag, 17 Uhr auf Sonntag, 14 Uhr versucht, in eine Wohnung auf der Kennedyallee einzubrechen. Nach der Spurenlage war es den Einbrechern dabei nicht gelungen, von einem Hochparterrebalkon aus ein Fenster der Wohnung gewaltsam zu öffnen.

Hausbewohner durch Geräusche aufgeschreckt

Nächster Tatort: ein Einfamilienhaus an der Sibyllenstraße. Hier waren am Sonntag gegen 3.40 Uhr, Bewohner des Hauses durch Geräusche aufgeschreckt worden. Als diese nach dem Rechten sehen wollten, flüchtete ein Unbekannter durch die Haustüre. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter das Haus zuvor durch das Aufhebeln einer Zugangstüre betreten hatte. Nach den aktuellen Erkenntnissen der Ermittler entwendete der Unbekannte eine Tasche mit einer Geldbörse. Die Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen nach dem Tatverdächtigen führten bislang nicht zu seiner Feststellung. Das dürfte auch damit zu tun haben, dass der Polizei bislang keine Beschreibung des Geflüchteten vorliegt. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten in Plittersdorf besteht, ist – wie üblich in solchen Fällen – Gegenstand der Ermittlungen, betont Rott.

Wie das Wohnungseinbruchsradar der Polizei festhält, waren Einbrecher auch im Zeitraum davor schon verstärkt im Bad Godesberger Stadtbezirk unterwegs gewesen: Aktenkundig sind in der Zeit zwischen dem 10. und 17 Januar vier vollendete Taten sowie ein Versuch erfasst. Seit dem 18. Januar hinzukamen laut Polizeisprecher Simon Rott nun – inklusive der Taten am Wochenende in Plittersdorf – fünf weitere Einbrüche, sowie drei Versuche. Unterm Strich gehen damit seit dem 10. Januar im Stadtbezirk Bad Godesberg neun Einbrüche plus vier Versuche auf das Konto bislang unbekannter Täter. Das Aufkommen verteilt sich neben Plittersdorf auf Rüngsdorf, Friesdorf, Hochkreuz und Alt-Bad-Godesberg. Keine Einbrüche sind der Polizei dagegen seit dem 10. Januar aus Lannesdorf und Mehlem bekannt. „Der Schwerpunkt lag deutlich in Plittersdorf“, fasst Polizeisprecher Rott zusammen.