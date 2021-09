Großes Fest : Spendengala 2.0 zugunsten der Mühlenbachhalle

Vilich-Müldorf Der Bürgerverein Vilich-Müldorf sammelt am 11. September mit der goldenen Schubkarre für den Erhalt der Mühlenbachhalle. Zum großen Fest kehren die historischen Mahlsteine der ehemaligen Senf-Fabrik zurück an ihren Platz

Nach dem großen Erfolg einer ersten Spendengala im Mai, bei der Rund 20 000 Euro zusammen kamen, steht auch dieses Mal wieder die goldene Schubkarre bereit, um für den Erhalt der Mühlenbachhalle gefüllt zu werden. Insgesamt ist das Spendenbarometer an der Halle auf knapp 60.000 Euro angestiegen. Der gesamte Erlös fließt in die Sanierung der Mühlenbachhalle.

Viel Musik, Anekdoten und Geschichten

Bis dahin sollten auch die Mahlsteine der ehemaligen Senf-Fabrik nach über 60 Jahren in Vilich-Müldorf zurück sein. Die „Rheinische Senffabrik“ der Familie Zimmer bestand von 1882 bis in die Mitte der 1950er Jahre. Nach dem Verkauf der Betriebsräume gelangten die drei Mahlsteine in den Privatbesitz des Käufers. Bei dessen Tochter fanden sie, dekorativ im Garten aufgestellt, in Lohmar eine neue Heimat. Jetzt wurden sie dem Bürgerverein Vilich-Müldorf für sein geplantes „Museum im ehemaligen Bunker“ zur Verfügung gestellt.