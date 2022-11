Deutsche Bahn und Stadt eröffnen Bahnunterführung in Vilich : Das Warten vor den Schranken hat ein Ende

Vilich Die S13-Baustelle der Deutschen Bahn hat in der Vilicher Nachbarschaft oftmals zu Ärger geführt: Jetzt ist die Eisenbahnunterführung in der Gerhardstraße fertig und der Verkehr rollt wieder.

Die Deutsche Bahn (DB) und die Stadt Bonn haben die neue Eisenbahnunterführung an der Gerhardstraße in Vilich termingerecht eröffnet und für den Verkehr freigegeben. Damit ist nach Aussage der DB ein wichtiger Meilenstein beim Ausbau der S13 geschafft.

Bahnübergang Gartenstraße ist ab jetzt geschlossen

Sowohl für den Eisenbahn- als auch für den Straßenverkehr in Vilich verbessert die neue Unterführung die Verkehrssituation deutlich. „Alle Verkehrsteilnehmer profitieren ab sofort von der neuen Unterführung an der Gerhardstraße – Wartezeiten am Bahnübergang gehören künftig der Vergangenheit an“, sagt Jens Sülwold, bei der DB zuständiger S13-Projektleiter. Der nahe gelegene Bahnübergang an der Gartenstraße wurde letzten Monat für den Straßenverkehr geschlossen. Künftig wird das DB-Projektteam hier eine Fußgängerüberführung errichten.