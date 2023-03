Bonner Innenstadt Der Windeckbunker in Bonn wäre für einen Umbau geeignet

In Zusammenarbeit mit der Firma Transsolar hat der Architekt geprüft, ob der Bunker als Exilforum energieneutral zu betreiben wäre. Das wäre wohl über eine Fotovoltaikanlage auf einer Pergola möglich, ohne dass Platz auf der Terrasse verloren ginge. Herzstück wäre eine reversible Wärmepumpe mit einem Eisspeicher. Ein solcher Speicher wäre notwendig, um die in Sonnenmonaten gewonnene Energie aus der Fotovoltaik auch in den dunkleren Jahreszeiten nutzen zu können. Cheret sprach von einem ökologischen Vorzeigeprojekt, „das in der Fachwelt höchste Beachtung fände“. Die in den 1980er Jahren von Martin Noël gestalteten Seitenwände wären von Fassadengrün möglichst freizulegen. Heute sind sie kaum wahrnehmbar.